Зеленський полетів до Туреччини на вихідні

Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента України, полетів із дітьми на вихідні до Туреччини на дитячий фестиваль, пообіцявши повернутися через два дні.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад. За 4 місяці... перші вихідні", - написав Зеленський.

Також він побажав усім "тепла, здоров'я та нормального відпочинку".

Як повідомляли Українські Нвовини, Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.

Також Зеленський змінив ім'я в Facebook, тому що так захотіли його підписники.