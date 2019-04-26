Зеленський полетів до Туреччини на вихідні

Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента України, полетів із дітьми на вихідні до Туреччини на дитячий фестиваль, пообіцявши повернутися через два дні.\r\nПро це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад. За 4 місяці... перші вихідні", - написав Зеленський.\r\nТакож він побажав усім "тепла, здоров'я та нормального відпочинку".\r\n \r\n\r\nЯк повідомляли Українські Нвовини, Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.\r\nТакож Зеленський змінив ім'я в Facebook, тому що так захотіли його підписники.