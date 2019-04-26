Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день

Сьогодні, 26 квітня, відзначається Страсна п'ятниця, один з Великих днів Страсного тижня. Найчастіше п'ятницю поточного тижня називають скорботною, оскільки в цей день християни згадують розп'яття і страждання Христа. Про особливості та народні повір'я дня розкажуть Українські Новини.

Велика п'ятниця є найскорботнішим днем у році для християн. Тільки в цей день в храмах не звершується літургія, а єдиним, однак дуже важливим ритуалом є винесення Плащаниці, яка символізує полотно, в яке обернули Ісуса при зняття з хреста. Плащаницю виносять під час вечірнього богослужіння, і віруючим, після завершення всіх обрядів, дозволено поцілувати її.

У Страсну п'ятницю за звичаєм проводять голодний день, принаймні до виносу Плащаниці. Після на сімейній вечері може бути лише пісна їжа навіть без риби.

Перебувати у святковому настрої, співати чи танцювати в скорботний п'ятничний день – тяжкий гріх. Також під великою забороною будь-яка робота. Не можна займатися ні прибирання, ні рукоділлям, ні сільськогосподарськими роботами. Останнє пов'язують з народним повір'ям – якщо проткнути в Страсну п'ятницю залізом землю, можна на себе накликати біду.

Хоч робота і заборонена, в цей же час деякі вірять, що господаркам у п'ятницю Страсного тижня варто випікати паски, оскільки існує думка, що хліб, спечений у цей день має цілющу силу і не пліснявіє.

В народі існує традиція у Велику п'ятницю освячувати каблучку, яка протягом року зможе захищати носія від хвороб.

У Страсну п'ятницю матері починали відлучати дитину від грудного молока – так дитина буде рости здоровою. Крім цього, перевіряють будинок на порчу: з церкви приносили додому не допалену свічку і ходять з нею по хаті – де свічка почне тріщати, там і захований предмет з порчею.

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