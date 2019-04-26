Як розмалювати писанки і крапанки: покрокова інструкція та майстер-клас музиканта

Одним з головних релігійних свят в світі вважається Великдень, на яке в цьому році українці матимуть п'ять вихідних днів. Напередодні свята, під час останнього тижня Великого посту одним з найважливіших етапів підготовки до Великодня є розфарбовування писанок. Українські Новини розкажуть як зробити писанку і крапанку своїми руками.

Писанка - це пасхальне яйце, прикрашене орнаментом-малюнком. Ця традиція славиться своєю давністю. Перші знахідки розписаної шкаралупи датуються IV століттям до нашої ери. Великоднє яйце має язичницьке коріння, але з прийняттям християнства воно набуло нового значення і символізує воскресіння Христове.

Сьогодні своїми руками писанку або крапанку можна зробити за 15-20 хвилин, а то й менше. Знадобиться писачок, простий олівець, віск, запалена свічка і барвники.

Як розфарбувати крашанку в домашніх умовах, показав на відео відомий український музикант Юрій Журавель.

Попередньо підготовлене яйце (куряче, гусяче, страусине) з видутим з нього вмістом (білок, жовток), а також з однією або двома дірками, потрібно просушити і закласти дірки воском, акуратно, без тріщин.

Спочатку потрібно намалювати простим олівцем коло на "екваторі" яйця і з'єднати полюси яйця. Чим менше заплановано барв в малюнку і дрібних деталей, тим легше зробити писанку.

Писанки з усієї України відрізняються різноманіттям візерунків і кольорів. Символ зірки, хреста і сонця були найбільш поширеними. Кожен зі своїм значенням - зірка символізує любов, хрест - символ Всесвіту, чотирьох стихій, частин світу, а сонце - це Бог, світло.

Для першого разу підійдуть прості малюнки 2-3 квітів.

Писанки. Фото: dityinfo.com

Бажані кольори барвників потрібно розвести у воді. Фарбувати потрібно від світлої палітри до темної. Там, де повинен бути білий колір, за допомогою писачка потрібно нанести віск, який попередньо добре нагрітий на вогні свічки.

Якщо віск буде недостатньо нагрітий, то лінії будуть нерівними, рваними.

Щоб фарба краще бралась, деякі майстри радять змочувати яйце перед фарбуванням водою з оцтом. Через кілька хвилин потрібно дістати яйце, яке повністю буде кольору фарби, і промокнути паперовим рушником або серветкою.

Наступним етапом буде покриття воском тих ліній або секторів, які повинні залишитися в зафарбованому вигляді.

За таким принципом наносяться наступні кольори.

Крапанку роблять за тією ж технологією, що і писанку. На пофарбоване у світлий колір яйце наносять кілька крапель воску, і потім занурюють в темнішу фарбу.

Останнє фарбування крапанки буде її загальним тлом, на якому виднітимуться різнокольорові краплі.

Крапанка. Фото: life.pravda.com.ua

Щоб зняти нанесений на писанку віск, яйце боком підносять до полум'я і через кілька секунд стирають паперовим рушником розплавлений віск. Важливо не перетримати або не тримати яйце над полум'ям, щоб не утворилася кіптява.

Раніше Українські Новини повідомляли, що незважаючи на дешеві яйця, пасхальна корзина за рік подорожчала.

Тим часом відзначається, що передвеликодній тиждень буде сонячним.