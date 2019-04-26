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26 квітня 2019, пʼятниця, 06:00 39
Економіка 2019-04-27T10:00:14+03:00
Українські Новини
Які святкові паски пропонують магазини, і за скільки продають головний символ Великодня-2019

Які святкові паски пропонують магазини, і за скільки продають головний символ Великодня-2019

Святкова паска. Фото: Smachno.ua
Святкова паска. Фото: Smachno.ua

Вже зовсім скоро настане найважливіше свято для православних християн – Великдень. Одним з головних символів свята є великодні паски, які печуть заздалегідь майже всі господині. Однак не у всіх вистачає часу займатися випічкою. Тоді варто звернути свою увагу на широкий вибір пасок, які пропонують в магазинах.

Українські Новини розкажуть про те, який діапазон цін на святкові паски в 2019 році.

Зазначимо, що вибір великодніх пасок у магазинах стає все різноманітнішим з кожним роком. Знайти щось до смаку може навіть найвибагливіший покупець.

На прилавках ще за тиждень до свята з'являються паски самого різного типу і розміру. Одним з самих незвичайних варіантів є паска з начинкою – шоколадною, фруктовою або ягідною.

Проте в основному паски відрізняються лише смаковими якостями тіста і глазурі, а також прикрасами. Одні виробники прикрашають паски стандартно – глазур'ю і присипкою, інші ж додають до глазурі ще й сухофрукти, горіхи, шоколадну крихту.

В залежності від якості продукту коливається і ціна.

Так, за даними великих гіпермаркетів України, мінімальні ціни на паски стартують від 12 грн/100 грам.

Що стосується середньої вартості паски вагою 100 грам, вона коливається в районі 18-20 гривень.

Також розглянемо паски побільше – вагою до 500 грам. Їх пропозицію в гіпермаркетах набагато ширше і різноманітніше. Мінімальна ціна на півкілограмову паску – 47 гривень. Середня вартість коливається в районі 77-100 гривень.

Одним з найдорожчих варіантів великодньої паски є кекси вагою більше двох кілограм. Такі вироби коштують в районі 400 гривень і більше.

Оригінальні варіанти паски, наприклад з сиром і журавлиною, можна купити від 110 грн/350 грам.

Чималий вибір пасок в 2019 році і в інтернеті. Але ціни кусаються сильніше, ніж у магазинах. За стандартну паску на замовлення доведеться віддати від 235 гривень/кілограм (не враховуючи доставку). А якщо паска більш оригінальна, наприклад, з товстим шаром шоколадного крему або додаванням сухофруктів – вартість досягає іноді навіть 400 грн/кілограм.

Як повідомляли Українські Новини, пасхальний кошик за рік подорожчав незважаючи на дешеві яйця.

Тим часом, рецепт домашньої паски подорожчав за рік незважаючи на дешеві цукор і яйця.

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