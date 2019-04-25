Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти Росії в червні

Президент Петро Порошенко закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії в червні.

Про це йдеться в сполученні прес-служби Президента за підсумками зустрічі Петра Порошенка з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передають Українськi Новини.

"Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму в червні", - сказано в ньому.

Під час зустрічі Президент подякував за послідовну підтримку з боку Литви суверенітету й територіальної цілісності України, а також чітку позицію литовської сторони з протидії агресивній політиці Росії.

Співрозмовники засудили рішення президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Також вони зазначили, що це рішення - свідомий і нелегітимний крок Кремля, який прямо суперечить "мінським домовленостям" і підриває мирний процес на Донбасі.

Порошенко підкреслив, що міжнародне співтовариство має жорстко відреагувати на дії Росії під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаної за ініціативою України.

Литовська сторона високо оцінила особистий вклад Петра Порошенка в проведення вільних і чесних президентських виборів, які показали, що країна упевнено рухається демократичним шляхом розвитку.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".