Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти Росії в червні

Президент Петро Порошенко закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії в червні.\r\nПро це йдеться в сполученні прес-служби Президента за підсумками зустрічі Петра Порошенка з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передають Українськi Новини.\r\n"Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму в червні", - сказано в ньому.\r\nПід час зустрічі Президент подякував за послідовну підтримку з боку Литви суверенітету й територіальної цілісності України, а також чітку позицію литовської сторони з протидії агресивній політиці Росії.\r\nСпіврозмовники засудили рішення президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).\r\nТакож вони зазначили, що це рішення - свідомий і нелегітимний крок Кремля, який прямо суперечить "мінським домовленостям" і підриває мирний процес на Донбасі.\r\nПорошенко підкреслив, що міжнародне співтовариство має жорстко відреагувати на дії Росії під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаної за ініціативою України.\r\nЛитовська сторона високо оцінила особистий вклад Петра Порошенка в проведення вільних і чесних президентських виборів, які показали, що країна упевнено рухається демократичним шляхом розвитку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.\r\nПорошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".