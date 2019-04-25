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25 квітня 2019, четвер, 18:06 61
Світ 2019-04-26T16:15:12+03:00
Українські Новини
Росія вважає закон про українську мову примусовою українізацією

Росія вважає закон про українську мову примусовою українізацією

Росія вважає закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" законом про примусову українізацію.

Про це спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Він є законом про примусову, фактично тотальну українізацію. Його положеннями передбачаються значні обмеження, а в багатьох випадках і прямі заборони на використання російської мови та мов нацменшин у різних сферах суспільного життя", - написала Захарова.

За її словами, це рішення посилить розкол українського суспільства і ще більше віддалить перспективи врегулювання кризи в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською.

Тим часом, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Також Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

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