Майже половина опитаних на КПВВ на Донбасі за будь-які компроміси для досягнення миру

49% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" в контрольних пунктах в'їзду/виїзду на Донбасі, виступають за будь-які компроміси для досягнення миру.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Ще 40,3% вважають, що для досягнення миру потрібно йти на компроміси, але не на всі, 5,8% вважають, що мир можливий, тільки коли одна зі сторін переможе, 5,6% не змогли відповісти.

Крім того, 46,7% позитивно ставляться до ідеї введення миротворчих сил на непідконтрольні території, 40,3% негативно, 12% не змогли відповісти.

При цьому 47,5% вважають, що миротворці повинні розміщуватися на лінії розмежування, 32,5% - на всій окупованій території до кордону з Росією, 20% - не змогли відповісти.

Також респондентам було поставлено питання, з яких джерел вони отримують інформацію про те, що відбувається на Донбасі.

Так, 48,9% - назвали російські телеканали, 47,9% - українські телеканали, 43,6% - від родичів і друзів, 35,5% - через Інтернет, 23,1% - через ЗМІ ДНР і ЛНР.

Опитування проводилося 4-23 березня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Донецькій і Луганській областях.

Всього було опитано 800 респондентів.

Як повідомляли Українські Новини, "ДНР" хоче спростити механізм перетину кордону з Росією.

Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Раніше Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".