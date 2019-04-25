підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
25 квітня 2019, четвер, 16:53 31
Економіка 2019-04-27T04:00:28+03:00
Українські Новини
Запаси бензину в Україні скоротилися на 8,4%

Запаси бензину в Україні скоротилися на 8,4%

Бензин. Фото: pixabay
Бензин. Фото: pixabay

Запаси бензину в Україні станом на 1 квітня скоротилися на 8,4% до 161,5 тис. тонн, а запаси дизельного палива збільшилися на 2,9% до 392,6 тис. тонн порівняно з даними на 1 березня.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Держстату, використання бензину в березні порівняно з лютим збільшилося на 12% до 39,7 тис. тонн, а дизпалива збільшилося на 35% до 324,8 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, оптові ціни на бензин підскочили майже на 3,5% за день.

Раніше ціни на бензин і дизпаливо підстрибнули.

Тим часом, "Консалтингова група А-95" не бачить проблем із забезпеченням України бензином, в зв'язку з зупинкою експорту нафтопродуктів з Білорусі.

Більше новин про: Бензин ціни на дизпаливо ціни на бензин

Архів
Новини
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:58
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
Під множинними обстрілами поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їхню вантажівку 12:00
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok