Запаси бензину в Україні скоротилися на 8,4%

Запаси бензину в Україні станом на 1 квітня скоротилися на 8,4% до 161,5 тис. тонн, а запаси дизельного палива збільшилися на 2,9% до 392,6 тис. тонн порівняно з даними на 1 березня.\r\nПро це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з даними, розміщеними на сайті Держстату, використання бензину в березні порівняно з лютим збільшилося на 12% до 39,7 тис. тонн, а дизпалива збільшилося на 35% до 324,8 тис. тонн.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, оптові ціни на бензин підскочили майже на 3,5% за день.\r\nРаніше ціни на бензин і дизпаливо підстрибнули.\r\nТим часом, "Консалтингова група А-95" не бачить проблем із забезпеченням України бензином, в зв'язку з зупинкою експорту нафтопродуктів з Білорусі.