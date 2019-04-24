Оптовые цены на бензин подскочили почти на 3,5% за день

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) повысились на 3,33-3,49% до 33 680-35 206 гривен за тонну в среду по сравнению со вторником.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nСредние крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 3,49% с 32 544 до 33 680 гривен за тонну.\r\nСредние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) повысились на 3,33% с 34 071 до 35 206 гривен за тонну.\r\nС начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 22,41% с 27 515 гривен\/тонна, а на бензин А-95 повысились на 20,91% с 29 118 гривен\/тонна.\r\nСредние крупнооптовые цены на бензин на 24 апреля, гривен\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\n24.04.2019\r\n23.04.2019\r\nизменения к 23.04.2019\r\n\r\n\r\nА-92\r\n33 680\r\n32 544\r\n+1 136\r\n\r\n\r\nА-95 (импорт)\r\n35 206\r\n34 071\r\n+1 135\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, цены на бензин и дизтопливо подпрыгнули.\r\nТем временем, "Консалтинговая группа А-95" не видит проблем с обеспечением Украины бензином, в связи с остановкой экспорта нефтепродуктов из Беларуси.