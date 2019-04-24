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24 апреля 2019, среда, 21:40 113
Экономика 2019-04-24T21:40:13+03:00
Українські Новини
Оптовые цены на бензин подскочили почти на 3,5% за день

Оптовые цены на бензин подскочили почти на 3,5% за день

Бензин. Фото: 24tv
Бензин. Фото: 24tv

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) повысились на 3,33-3,49% до 33 680-35 206 гривен за тонну в среду по сравнению со вторником.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 3,49% с 32 544 до 33 680 гривен за тонну.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) повысились на 3,33% с 34 071 до 35 206 гривен за тонну.

С начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 22,41% с 27 515 гривен/тонна, а на бензин А-95 повысились на 20,91% с 29 118 гривен/тонна.

Средние крупнооптовые цены на бензин на 24 апреля, гривен/тонна:

Название продукта 24.04.2019 23.04.2019 изменения к 23.04.2019
А-92 33 680 32 544 +1 136
А-95 (импорт) 35 206 34 071 +1 135

Как сообщали Українські Новини, цены на бензин и дизтопливо подпрыгнули.

Тем временем, "Консалтинговая группа А-95" не видит проблем с обеспечением Украины бензином, в связи с остановкой экспорта нефтепродуктов из Беларуси.

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