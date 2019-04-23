Цены на бензин и дизтопливо подпрыгнули

Во вторник, 23 апреля, по сравнению с понедельником, 22 апреля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 0,1-0,2%, или на 4-6 копеек до 27,72-28,85 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,2%, или на 6 копеек до 27,72 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,2%, или на 6 копеек до 28,85 гривны/литр.

Средние розничные цены на дизельное топливо повысились на 0,1%, или на 4 копейки до 28,30 гривны/литр.

Розничные цены по состоянию на 23 апреля:

Область А-92 А-95 ДТ Винницкая 27,65 28,67 28,13 Волынская 27,84 28,98 28,58 Днепропетровская 27,51 28,50 28,20 Донецкая 28,96 29,97 29,30 Житомирская 27,46 28,49 28,09 Закарпатская 27,64 28,65 27,99 Запорожская 27,48 28,51 28,25 Ивано-Франковская 28,33 29,34 28,76 Киев 27,62 29,76 29,09 Киевская 27,64 28,75 27,91 Кировоградская 27,47 28,48 28,08 Луганская 29,04 29,99 29,37 Львовская 28,27 29,29 28,67 Николаевская 27,83 28,85 28,26 Одесская 27,31 28,37 27,79 Полтавская 27,51 28,59 28,11 Ровенская 27,83 28,85 28,23 Сумская 27,04 28,06 27,78 Тернопольская 28,08 30,35 28,68 Харьковская 27,16 28,23 27,59 Херсонская 27,45 28,50 28,04 Хмельницкая 27,65 28,68 28,24 Черкасская 27,71 28,70 28,20 Черниговская 27,01 28,03 27,88 Черновицкая 27,53 28,56 28,29 Средние цены* 27,72 28,85 28,30

Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.

В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

Тем временем, "Консалтинговая группа А-95" не видит проблем с обеспечением Украины бензином, в связи с остановкой экспорта нефтепродуктов из Беларуси.