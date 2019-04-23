Цены на бензин и дизтопливо подпрыгнули

Во вторник, 23 апреля, по сравнению с понедельником, 22 апреля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 0,1-0,2%, или на 4-6 копеек до 27,72-28,85 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nСредние розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,2%, или на 6 копеек до 27,72 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,2%, или на 6 копеек до 28,85 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на дизельное топливо повысились на 0,1%, или на 4 копейки до 28,30 гривны\/литр.\r\nРозничные цены по состоянию на 23 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nА-92\r\nА-95\r\nДТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n27,65\r\n28,67\r\n28,13\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n27,84\r\n28,98\r\n28,58\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n27,51\r\n28,50\r\n28,20\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n28,96\r\n29,97\r\n29,30\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n27,46\r\n28,49\r\n28,09\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n27,64\r\n28,65\r\n27,99\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n27,48\r\n28,51\r\n28,25\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n28,33\r\n29,34\r\n28,76\r\n\r\n\r\nКиев\r\n27,62\r\n29,76\r\n29,09\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n27,64\r\n28,75\r\n27,91\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n27,47\r\n28,48\r\n28,08\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n29,04\r\n29,99\r\n29,37\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n28,27\r\n29,29\r\n28,67\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n27,83\r\n28,85\r\n28,26\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n27,31\r\n28,37\r\n27,79\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n27,51\r\n28,59\r\n28,11\r\n\r\n\r\nРовенская\r\n27,83\r\n28,85\r\n28,23\r\n\r\n\r\nСумская\r\n27,04\r\n28,06\r\n27,78\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n28,08\r\n30,35\r\n28,68\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n27,16\r\n28,23\r\n27,59\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n27,45\r\n28,50\r\n28,04\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n27,65\r\n28,68\r\n28,24\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n27,71\r\n28,70\r\n28,20\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n27,01\r\n28,03\r\n27,88\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n27,53\r\n28,56\r\n28,29\r\n\r\n\r\nСредние цены*\r\n27,72\r\n28,85\r\n28,30\r\n\r\n\r\n\r\nСредняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.\r\nВ апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.\r\nТем временем, "Консалтинговая группа А-95" не видит проблем с обеспечением Украины бензином, в связи с остановкой экспорта нефтепродуктов из Беларуси.