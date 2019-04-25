Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав українською

Верховна Рада зобов'язала державні та комунальні театри забезпечити переклад вистав українською мовою.\r\nПро це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nПереклад може здійснюватися з допомогою субтитрів, звукового перекладу, так і іншим методом.\r\nТакож закон встановлює, що українська мова є мовою музейної справи.\r\nІнформація про музейні предмети повинна подаватися українською мовою і може дублюватися іншими мовами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.\r\nТакож Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.\r\nТим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.