Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав українською

Верховна Рада зобов'язала державні та комунальні театри забезпечити переклад вистав українською мовою.

Про це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Переклад може здійснюватися з допомогою субтитрів, звукового перекладу, так і іншим методом.

Також закон встановлює, що українська мова є мовою музейної справи.

Інформація про музейні предмети повинна подаватися українською мовою і може дублюватися іншими мовами.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Також Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.

Тим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.