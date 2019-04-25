У Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт: людей евакуюють

Поліція перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nУ чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ", розташованого на вулиці Медовій.\r\nЗа вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.\r\nПравоохоронці евакуювали громадян, а також провели перевірку будівлі і прилеглої до нього території.\r\nПри огляді поліцейські евакуювали близько 700 осіб.\r\nВирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nКрім того, правоохоронці отримали дзвінок про те, що в будівлі Верховної Ради знаходиться бомба. На місці працюють фахівці: вибухотехніки та кінологи. У будівлю парламенту на даний момент нікого не пускають.\r\nЯк повідомляє Інформатор, анонімний дзвінок надійшов близько 14:00.\r\nЗ будівлі евакуювали співробітників і відвідувачів. Фахівці досліджують будівлю ВР у пошуках вибухівки. На місці чергує карета швидкої допомоги і правоохоронці. Інформація про замінування уточнюється.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.\r\n24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.