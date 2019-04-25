У Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт: людей евакуюють

Поліція перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

У чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ", розташованого на вулиці Медовій.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.

Правоохоронці евакуювали громадян, а також провели перевірку будівлі і прилеглої до нього території.

При огляді поліцейські евакуювали близько 700 осіб.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Крім того, правоохоронці отримали дзвінок про те, що в будівлі Верховної Ради знаходиться бомба. На місці працюють фахівці: вибухотехніки та кінологи. У будівлю парламенту на даний момент нікого не пускають.

Як повідомляє Інформатор, анонімний дзвінок надійшов близько 14:00.

З будівлі евакуювали співробітників і відвідувачів. Фахівці досліджують будівлю ВР у пошуках вибухівки. На місці чергує карета швидкої допомоги і правоохоронці. Інформація про замінування уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.

24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.