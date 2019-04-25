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25 квітня 2019, четвер, 15:30 54
Економіка 2019-04-27T04:00:31+03:00
Українські Новини
Білорусь відновила постачання бензину та дизпалива в Україну і Польщу

Білорусь відновила постачання бензину та дизпалива в Україну і Польщу

Нафта. Фото: fdlx.com
Нафта. Фото: fdlx.com

Білорусь відновила постачання світлих нафтопродуктів (бензин, гас, паливо для реактивних двигунів) в Україну і Польщу.

Про це повідомляє видання "Комсомольська правда в Білорусі", передають Українські Новини.

"25 квітня почалися відвантаження світлих нафтопродуктів в Україну в обсягах, пропорційних зобов'язаннями, сформованим чинними контрактами", - передає видання з посиланням на "Білоруську нафтову компанію" (БНК).

Також зазначається, що на адресу українських покупців БНК поставить 32 тис. тонн дизельного палива і 10 тис. тонн бензину.

Також заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов зазначив, що за отримання неякісної нафти і зупинки поставок на територію України і Польщі компанія втратила близько 100 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь припинила експорт нафтопродуктів в Україну.

Також у квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.

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