Білорусь відновила постачання бензину та дизпалива в Україну і Польщу

Білорусь відновила постачання світлих нафтопродуктів (бензин, гас, паливо для реактивних двигунів) в Україну і Польщу.

Про це повідомляє видання "Комсомольська правда в Білорусі", передають Українські Новини.

"25 квітня почалися відвантаження світлих нафтопродуктів в Україну в обсягах, пропорційних зобов'язаннями, сформованим чинними контрактами", - передає видання з посиланням на "Білоруську нафтову компанію" (БНК).

Також зазначається, що на адресу українських покупців БНК поставить 32 тис. тонн дизельного палива і 10 тис. тонн бензину.

Також заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов зазначив, що за отримання неякісної нафти і зупинки поставок на територію України і Польщі компанія втратила близько 100 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь припинила експорт нафтопродуктів в Україну.

Також у квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.