Білорусь відновила постачання бензину та дизпалива в Україну і Польщу

Білорусь відновила постачання світлих нафтопродуктів (бензин, гас, паливо для реактивних двигунів) в Україну і Польщу.\r\nПро це повідомляє видання "Комсомольська правда в Білорусі", передають Українські Новини.\r\n"25 квітня почалися відвантаження світлих нафтопродуктів в Україну в обсягах, пропорційних зобов'язаннями, сформованим чинними контрактами", - передає видання з посиланням на "Білоруську нафтову компанію" (БНК).\r\nТакож зазначається, що на адресу українських покупців БНК поставить 32 тис. тонн дизельного палива і 10 тис. тонн бензину.\r\nТакож заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов зазначив, що за отримання неякісної нафти і зупинки поставок на територію України і Польщі компанія втратила близько 100 млн доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Білорусь припинила експорт нафтопродуктів в Україну.\r\nТакож у квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.