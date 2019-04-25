Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції

Шоумен Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента, має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців після вступу на посаду Президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Після мого вступу на посаду Президента, буде зроблено ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права і інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу буду реагувати у відповідності з конституційними повноваженнями Президента України та в інтересах громадян", - йдеться в повідомленні з посиланням на позицію Зеленського, яка полягає в тому, що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їх скорочення.

Зеленський також зазначає, що законопроект про державну мову розглядався під час виборчого циклу, що зробило його заручником політичної риторики.

Крім того, закон був прийнятий без попереднього досить широкого обговорення з громадськістю, до проекту закону було внесено понад 2 тис. поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 25 квітня, Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Також Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

Раніше Зеленський підтримав закон про українську мову.

Тим часом Петро Порошенко заявив про намір підписати закон про українську мову в разі прийняття його Верховною Радою.