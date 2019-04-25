Поліцейські в Києві створили банду наркоділків і торгували людьми

Правоохоронці затримали в Києві 12 підозрюваних в участі організованого співробітниками поліції злочинного угруповання, члени якого займалися вербуванням громадян України і переміщенням їх на територію Росії та Молдови під приводом працевлаштування.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Поліцейські Управління у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Києві, встановили діяльність злочинної групи, учасники якої займалися вербуванням громадян України і переміщенням їх на територію Російської Федерації та Молдови під вигаданим приводом", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, підозрювані змушували громадян виготовляти і збувати особливо небезпечні психотропні речовини як на території іноземних держав, так і в Україні.

Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції з'ясували, що передбачуваними організаторами угруповання є діючі та колишні співробітники поліції з різних регіонів країни.

Передбачуваним лідером угруповання є 23-річний поліцейський полку особливого призначення Нацполіції в Києвій 31-річний житель села Софіївська Борщагівка Київської області.

Передбачуваними посібниками підозрюваних є 24-річний слідчий, лейтенант Києво-Святошинського управління поліції, 21-річний оперуповноважений, лейтенант Переяслав-Хмельницького управління поліції, 22-річний колишній співробітник криміналістичного відділу слідчого управління поліції в Житомирській області та ще 9 цивільних осіб у віці від 18 до 28 років.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, 15 березня правоохоронці вилучили наркотики вартістю понад 1 млн гривень за цінами "чорного ринку" у угрупування наркоторговців за участю колишніх правоохоронців у Харківській області.

Тим часом, ДБР перевіряє поліцейських на причетність до смерті затриманого в патрульному авто в Сумах.