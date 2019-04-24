ГБР проверяет полицейских на причастность к смерти задержанного в патрульном авто в Сумах

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать обстоятельства смерти задержанного в патрульном автомобиле в Сумах.\r\nОб этом сказано в сообщении ведомства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции", - сказано в нем.\r\nСообщается также, что ГБР оперативно известило об инциденте руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области.\r\nПосле этого следственная группа ГБР выехала на место происшествия.\r\nПо факту смерти следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.\r\nПродолжаются неотложные следственные действия.\r\nВ сообщении отмечается, что производство находится на личном контроле директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция начала расследовать смерть военного в Харьковской области как убийство.\r\nРанее в центре Киева "собачник" убил военного из Управления государственной охраны.