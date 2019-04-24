подписаться на рассылку
26.65 26.95
29.75 30.35
˟
24 апреля 2019, среда, 14:30 394
Политика 2019-04-24T14:32:09+03:00
Українські Новини
ГБР проверяет полицейских на причастность к смерти задержанного в патрульном авто в Сумах

ГБР проверяет полицейских на причастность к смерти задержанного в патрульном авто в Сумах

Смерть подозреваемого в авто патрульных.
Смерть подозреваемого в авто патрульных.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать обстоятельства смерти задержанного в патрульном автомобиле в Сумах.

Об этом сказано в сообщении ведомства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции", - сказано в нем.

Сообщается также, что ГБР оперативно известило об инциденте руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

После этого следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

По факту смерти следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В сообщении отмечается, что производство находится на личном контроле директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко.

Как сообщали Українськi Новини, полиция начала расследовать смерть военного в Харьковской области как убийство.

Ранее в центре Киева "собачник" убил военного из Управления государственной охраны.

Больше новостей о: Убийство Полицейские Патрульная полиция ГБР

Архив
Новости
Вся система власти должна быть перезагружена, – Бойко 15:29
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР" 15:20
Сергей Рыбалка возглавил новую депутатскую межфракционную группу "Независимость и развитие" 15:17
Неизвестные сообщили о минировании "Запорожстали" 15:08
Несмотря на падение прибыли в 2018 "Нефтегаз" увеличил расходы на персонал почти в три раза 15:00
больше новостей
Гройсман высказался о запрете экспорта российской нефти в Украину 10:46
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Закарпатский губернатор Москаль подал в отставку 10:46
У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой 17:33
больше новостей
Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи 12:50
Окружной суд просит ГПУ и ГБР открыть дело против Порошенко за Приватбанк 11:07
Аэропорт
Неизвестные сообщили о минировании аэропортов "Киев", "Борисполь" и "Днепропетровск" 13:13
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
Дмитрий Разумков. Скриншот видео
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента 17:35 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok