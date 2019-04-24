ГБР проверяет полицейских на причастность к смерти задержанного в патрульном авто в Сумах

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать обстоятельства смерти задержанного в патрульном автомобиле в Сумах.

Об этом сказано в сообщении ведомства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции", - сказано в нем.

Сообщается также, что ГБР оперативно известило об инциденте руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

После этого следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

По факту смерти следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В сообщении отмечается, что производство находится на личном контроле директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко.

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