Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС сьогодні все ще обговорюють можливості включення більшої кількості росіян в санкційний список у зв'язку з подіями в Азовському морі. Ніякі інші заходи не розглядаються. Ймовірно, рішення буде пізніше в цьому місяці", - написав він.

EU diplomats are still in discussions today about adding more Russians on the sanctions list over the events in the #azovsea. no other measures are on the table. it is likely to be ready later this month. #Russia #Ukraine #Crimea