Пожежа почалася близько 4:30 ранку за місцевим часом, більшість людей в готелі в той час спали.

За різними даними, з будівлі евакуювали від 25 до 35 осіб.

За даними працівників готелю, в приміщенні на час пожежі було близько 150 осіб.

Серед жертв вогню є жінки і діти. Відомо, що кілька людей отримали опіки і їх госпіталізували в критичному стані.

Місцеві правоохоронці зазначили, що більшість загиблих померли від задухи. Ще двоє загинули, вистрибнувши з вікна, коли намагалися врятуватися від пожежі.

Серед 17 загиблих є жінка з дитиною, які намагалися вистрибнути з вікна, щоб врятуватися від пожежі.

Кілька людей отримали поранення, їх відправили на лікування. Врятували 35 осіб.

Приміщення, де сталася пожежа, поністю вигоріло.

Також наголошується, що вранці пожежу вдалося загасити. Причина пожежі на даний момент встановлюється. Попередньо, загоряння могло початися через коротке замикання.

