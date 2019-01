Підтримку Гуайдо крім США і Канади також висловили ряд південноамериканських країн: Вірменія, Бразилія, Аргентина, Перу, Чилі, Парагвай і Колумбія, Еквадор, Панама, Коста-Ріка. У той же час у Міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що "поки" не планують змінювати свою політику відносно Венесуели.

Одними з перших визнання зробили США.

У Вашингтоні розповіли, що готові прийняти будь-які заходи у випадку, якщо Ніколас Мадуро, якого в Штатах тепер вважають колишнім президентом, не передасть владу Гуайдо. У Білому домі підкреслили, що мають намір робити економічний і політичний тиск на Венесуелу до тих пір, поки народу "не повернуть свободу і демократію".

У свою чергу, на підтримку адміністрації Мадуро виступили Росія, Куба, Мексика, Уругвай і Болівія.

(Доповнено новими подробицями)

Про позицію Євросоюзу заявили високий представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні і глава Європейської ради Дональд Туск.

"ЄС повністю підтримує Національні збори як демократично обраний інститут, повноваження якого необхідно відновити і поважати", - підкреслила Федеріка Могеріні.

"Цивільні права, свобода і безпека всіх членів Національних зборів, включаючи його голови Хуана Гуайдо, повинні дотримуватися і повністю поважатися", - йдеться в її заяві.

За її словами, ЄС та його держави-члени як і раніше "готові підтримати відновлення демократії і верховенства права в Венесуелі за допомогою надійного мирного політичного процесу відповідно до венесуельської конституції".

У той же час Дональд Туск заявив, що мандат президента Мадуро є нелегітимним, і розраховує на єдність ЄС в солідарності з демократичними силами Венесуели.

"Я сподіваюся, що вся Європа об'єднається в підтримку демократичних сил в Венесуелі. На відміну від Мадуро, парламентська асамблея, включаючи Хуана Гуайдо, має демократичний мандат від громадян Венесуели", - написав він у Twitter.

