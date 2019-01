Рахаф Мухаммед аль-Кунуна намагалась бігти в Австралію, однак її затримали прикордонники в Таїланді.

Представники імміграційної служби намагалися повернути дівчину в Кувейт, де проживає її сім'я. Однак вона забарикадувався в готелі аеропорту і вимагала зустрічі з правозахисниками з ООН.

Рахаф стверджує, що її сім'я вб'є її, тому що вона відмовилася від ісламу.

"Моє життя в небезпеці. Моя сім'я погрожує вбити мене за звичайні речі", - розповіла дівчина.

7 січня влади Таїланду надала їм доступ до дівчини, зазначила прес-секретар управління ООН у справах біженців Мелісса Флемінг.

Official from @KuwaitAirways is at Rahaf’s door but she’s refusing to leave #SaveRahaf pic.twitter.com/TcRf3p7Dys