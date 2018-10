По ее мнению, любой разумный человек, изучающий теологию, должен рано или поздно прийти к исламу.

В прошлом году певица сменила имя на Магду Давитт и сейчас сделала это снова - теперь ее зовут Шухада Давитт.

В своем Twitter'е она поблагодарила мусульман за поддержку. Кроме того, она спела на камеру мусульманский призыв к молитве.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’