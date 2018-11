В північній частині штату жертвами вогню стали 56 осіб. У південній частині загинули ще три людини.

При цьому зниклими безвісти числяться 130 осіб.

Представник прес-служби шерифа Меган Макманн визнала, що список зниклих безвісти може бути неповним. Постійно надходять дзвінки від людей, які шукають своїх близьких.

Search on for over 100 missing after California wildfires - many are in Paradise and are elderly - in their 70s, 80s and 90shttps://t.co/Q3WhBRjb26



📷 AFP's Josh Edelson captures heartbreaking scenes of cadaver dogs searching for and finding human remains in Paradise pic.twitter.com/8JlvKSLryh