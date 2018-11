Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 40. Об этом сообщает DW.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

"Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", - отметил глава Белого дома.

Число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44. Почти все они, 42 человека, погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека были найдены мертвыми в объятом пламенем прибрежном городе Малибу.

Even as the Woolsey fire continues to burn, residents in evacuated areas are starting to worry about looters. https://t.co/uiwsVRmeQb — Los Angeles Times (@latimes) 13 ноября 2018 г.

Как сообщило в Twitter информационное агентство AFP, пожар во многих уголках Калифорнии, оставил после себя руины. Так как сотни людей остаются пропавшими без вести, спасатели проводят поисково-спасательные работы на местах пожаров на наличие останков погибших.

#UPDATE Deadliest fire in California history kills 42 people https://t.co/Q3WhBRjb26

📷 Alameda County Sheriff Coroner officers search for human remains in Paradise pic.twitter.com/wNDf8oAlHb — AFP news agency (@AFP) 13 ноября 2018 г.

В штате побаиваются мародерства.

The Paramount Ranch, the set for the TV show "Westworld" and many other films, is left in ruins by the Woolsey fire in Agoura Hills, California



📷 @Robyn_Beck pic.twitter.com/rKHAqlOJqI — AFP news agency (@AFP) 13 ноября 2018 г.

Нынешний пожар, бушующий уже шестой день, с 8 ноября, повлек за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается.

In Paradise, terrifying tales of survival – and horror for those who didn't make it out of the Camp fire https://t.co/vw5foYpW5N pic.twitter.com/3AykouXFib — Los Angeles Times (@latimes) 13 ноября 2018 г.

Українські Новини ранее сообщали, что количество жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 25.

При этом в Калифорнии лесной пожар окончательно уничтожил город Парадайз.