В Парадайзе жили около 27 тысяч человек, всем им удалось эвакуироваться, несмотря на то, что город был окружен огнем. С начала пожара огонь увеличился в 4 раза и очень быстро распространялся. Тем не менее, в сети появляются сообщения людей, которые не могут связаться со своими родственниками, которые живут в этом регионе, особенно часто ищут пожилых людей.

#BREAKING Fatalities in northern California wildfire, official says

"С обеих сторон была стена огня, и мы едва видели дорогу", - сообщил сотрудник местной полиции, который эвакуировал свою семью, а затем вернулся в горящий город помогать другим жителям.

The Camp fire in Northern California has now exploded to 20,000 acres and has destroyed at least 1,000 structures

Лесной пожар, который уничтожил Парадайз, по состоянию на вечер 8 ноября по местному времени распространился на площади 73 квадратных километра.

Three massive wildfires — Camp, Woolsey and Hill fires — are raging across California. The Camp Fire is moving particularly fast, burning at a rate of about 80 football fields per minute.



