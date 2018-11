У Парадайзі жили близько 27 тисяч осіб, всім їм вдалося евакуюватися, незважаючи на те, що місто було оточене вогнем. Із початку пожежі вогонь збільшився в 4 рази і дуже швидко розповсюджувався. Тим не менш, в мережі з'являються повідомлення людей, які не можуть зв'язатися зі своїми родичами, які живуть у цьому регіоні, особливо часто шукають літніх людей.

#BREAKING Fatalities in northern California wildfire, official says

"По обидва боки була стіна вогню, і ми ледь бачили дорогу", - повідомив співробітник місцевої поліції, який евакуював свою родину, а потім повернувся в палаюче місто допомагати іншим жителям.

The Camp fire in Northern California has now exploded to 20,000 acres and has destroyed at least 1,000 structures

Лісова пожежа, яка знищила Парадайз, станом на вечір 8 листопада за місцевим часом поширилася на площу 73 квадратних кілометрів.

Three massive wildfires — Camp, Woolsey and Hill fires — are raging across California. The Camp Fire is moving particularly fast, burning at a rate of about 80 football fields per minute.



Follow for live updates throughout the day: