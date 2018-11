Из-за пожара в городе выгорели около двух тысяч строений. Из города уже эвакуировали тысячи человек, а над ликвидацией пожара работают около 500 спасателей.

Сейчас населенный пункт, в котором проживали около 25 тысяч человек, охвачен пламенем: тысячи строений сгорели или были разрушены в результате высоких температур и ветра. Власти полагают, что огонь доберется и до других городов.

Кроме того, стало известно о первых жертвах масштабного пожара.

Как рассказал СМИ шериф округа Бьютт Кори Хоуни, в результате пожара погибли несколько человек, но их точное число устанавливают. А глава пожарной службы округа Даррен Рид сообщил, что из-за огня в городе пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.

В сети начали появляться фото и видео пожара.

#HillFire [update] at Hill Canyon Rd and Santa Rosa Rd, Santa Rosa Valley (Ventura County) per Ventura County Fire is now 10,000 acres. https://t.co/m9mxnWQh0T pic.twitter.com/MWOXL4vThd