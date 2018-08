Снимки сделал астронавт Европейского космического агентства, геофизик и вулканолог Александр Герст.

"Пожары в Калифорнии. На эти огни страшно смотреть, даже из космоса. Вот крик из космоса всем пожарным на этой планете, мои бывшие коллеги. Оставайтесь в безопасности, друзья мои!" - написал астронавт.

California burning. These fires are frightening to watch, even from space. Here's a shout-out from space to all firefighters on this planet, my former colleagues. Stay safe my friends! pic.twitter.com/y7PNmR006b