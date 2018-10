За повідомленням Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився в 277 кілометрах на захід від Афін і залягав на глибині 14 кілометрів. За оцінками геологів землетрус отримала сьомий рівень небезпеки, що означає "дуже сильні" поштовхи.

В деяких місцях утворилися великі тріщини в землі. Скріншот відео twitter/GE0_data

Найбільше стихія позначилася на грецькому острові Закінтос, де проживає близько 40 тисяч людей. За даними очевидців, від землетрусу сильно постраждав місцевий порт, а деякі населені пункти залишилися без світла.

Повідомлень про збитки або жертви не надходило, троє людей звернулися в лікарні. Двоє з них отримали легкі поранення.

Місцеві ЗМІ повідомили, що монастир 15 століття в районі Строфэйдса був пошкоджений.

Користувачі соцмереж опублікували відео, як це було в своїх будинках і магазинах.

