Стали відомі лауреати Нобелівської премії по хімії в 2018 році. Переможцями стали стали Франсіс Арнольд, Джордж Сміт і Грегорі Вінтер "за розробку білків, які вирішать проблеми людства". Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.

Винахід вчених полягає в розробці білків, які вирішують хімічні проблеми людства. Хіміки взяли за основу теорію еволюції і використовували ті ж принципи - генетичні зміни і відбір. Методи цьогорічних нобелівських лауреатів тепер розробляють на міжнародному рівні. Це дозволить людству зробити хімічну промисловість екологічно чистою, випускати нові матеріали і стале біопаливо, полегшувати перебіг хвороби і рятувати життя.

Зокрема, Френсіс Арнольд провів першу спрямовану еволюцію ферментів - білків, які каталізують хімічні реакції. Ферменти, вироблені з допомогою такої спрямованої еволюції, використовуються для виробництва всього - починаючи від біопалива до лікарських препаратів.

Джордж Сміт розробив метод, відомий як фагів дисплей, де бактеріофаг - вірус, який заражає бактерії - може бути використаний для розробки нових білків.

Грегорі Вінтер використовував цей метод фагових дисплеїв для виробництва нових препаратів в області фармацевтики. Фагів дисплей виробляє антитіла, здатні нейтралізувати токсини, протидіяти аутоімунним захворюванням і вилікувати метастази раку.

