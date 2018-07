"Виникла проблема з завантаженням польотних даних. Ми працюємо над її вирішенням. Дана команда всім бортах звільнити повітряний простір", - йдеться в повідомленні.

Belgocontrol operates a clear the sky. There is a problem with the loading of flight data information. We work to find a solution to the problem.