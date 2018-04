Предпринимаются срочные меры по восстановлению работы системы, но они могут сократить число перелетов на 10%, говорят в Eurocontrol. Официальный представитель бельгийской службы воздушного контроля Belgocontrol подтвердил информацию.

Как поясняют в Eurocontrol, в результате сбоя утратились данные о некоторых полетах, авиаперевозчикам предложили обновить расписание. Всего на день было запланировано 29,5 тысяч рейсов, половина из них может быть задержана из-за сбоя.

Технический сбой не является результатом чьего-то прямого воздействия, отмечают в Eurocontrol, безопасности пассажиров и аэропортов ничто не угрожает.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible.