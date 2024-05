Поділитись:













Голлівудський зірка Керрі-Енн Мосс, найбільш відома глядачу за роллю Трініті у трилогії "Матриця", приєднається до Арнольда Шварценеггера у другому сезоні комедійного екшн-серіалу "Фубар" (Fubar), повідомляє Variety.

Мосс виконає роль колишньої східнонімецької шпигунки, у якої в минулому був роман з оперативником ЦРУ Люком Бруннером, якого грає Арнольд Шварценеггера.

Серед учасників акторського складу значаться - Моніка Барбаро, Форчун Феймстер, Тревіс Ван Вінкл, Джей Барушель та інші. Творцем, шоураннером і виконавчим продюсером шоу став Нік Сантора, відомий за проєктами "Річер" та "Втеча з в'язниці".

У другому сезоні "Фубара" Люк Бруннер знову опиниться в центрі подій. На межі відставки, після місії з порятунку своєї дочки-агента, він стикається з новою загрозою. Його стара знайома з минулого, тепер лиходійка, загрожує знищити світ та зруйнувати його життя.

76-річний Шварценеггер, який переніс операцію на відкритому серці, підтвердив у березні, що готовий почати зйомки другого сезону за графіком.

Як повідомлялося раніше, Арнольд Шварценеггер також приєднався до касту сімейної комедії The Man With The Bag (Чоловік з мішком), в якій також залучений Алан Річсон ("Таємниці Смолвіля"). Зйомки стрічки заплановані на кінець цього року, а її постановкою займеться Адам Шенкман ("Поспішай кохати", "Весільний переполох") за сценарієм Аллана Райса ("Життя Гарлі").