76-річному актору Арнольду Шварценеггеру встановили кардіостимулятор. Операцію провели 18 березня. Шварценеггер попередньо не афішував її - вона пройшла успішно. Через кілька днів після операції актор уже з'явився на публіці, а після вирішив розповісти про деталі операції під час свого подкасту Arnold's Pump Club.

"Минулого понеділка мені зробили операцію, щоб я трохи більше став машиною: мені поставили кардіостимулятор", - пожартував актор, який свого часу зіграв роль Термінатора.

Шварценеггер зазначив, що в Австрії, де він народився, не заведено ділитися з іншими своїми проблемами зі здоров'ям. Однак він все ж намагається розповідати про це, оскільки регулярно отримує вдячні повідомлення від людей зі схожими проблемами. За словами Шварценеггера, оскільки його зізнання допомагають людям набути сміливості та надії, він продовжуватиме ними ділитися.

Як відомо, Арнольд Шварценеггер народився з вродженою вадою серця. У минулому актор переніс три операції із заміни аортальних клапанів. Останні дві з них відбулися у 2018-му та 2020-му роках.

Авторський подкаст Шварценеггера Arnold's Pump Club виходить на Spotify. У ньому актор коротко та інформативно розповідає про фітнес та бодибілдинг, а також ділиться практичними порадами. Більшість випусків подкасту тривають менш як десять хвилин.

Як повідомлялося раніше, Арнольд Шварценеггер приєднався до касту сімейної новорічної комедії The Man With The Bag (Чоловік з мішком), в якій також залучений Алан Річсон ("Таємниці Смолвіля"). Зйомки стрічки заплановані на кінець цього року, а її постановкою займеться Адам Шенкман ("Поспішай кохати", "Весільний переполох") за сценарієм Аллана Райса ("Життя Гарлі").