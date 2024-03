Поділитись:













Зірка бойовиків Арнольд Шварценеггер приєднався до касту сімейної комедії The Man With The Bag (Чоловік з мішком), в якій також залучений Алан Річсон ("Таємниці Смолвіля"). Зйомки стрічки заплановані на кінець цього року, а її постановкою займеться Адам Шенкман ("Поспішай кохати", "Весільний переполох") за сценарієм Аллана Райса ("Життя Гарлі"). Про це повідомляє портал Deadline.

За сюжетом фільму у Санти крадуть його чарівний мішок, і він відшукує у своєму списку "неслухняних" Венса - колишнього злодія, здатного повернути пропажу. Разом зі своєю дочкою, групою ельфів та Венсом Санта вирішує здійснити найбільше пограбування в житті, щоб врятувати Різдво.

Наразі немає достовірної інформації щодо того, які ролі дістануться акторам. Deadline вважає, що Шварценеггер зіграє роль Санти.

У картини The Man With The Bag поки немає дати релізу.

Останній повнометражний фільм Арнольда Шварценеггера "Термінатор: Темні долі" (Terminator: Dark Fate) вийшов 2019 року. Минулого року актора можна було побачити в серіалі "Фубар" (Fubar), який Netflix продовжив на другий сезон. Що стосується Алана Річсона, то його можна побачити в прийдешньому екшені Гая Річі "Міністерство неджентльменських справ" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare).

Як повідомлялося раніше, Арнольд Шварценеггер натякнув на нову спільну роботу зі своїм старим партнером по знімальному майданчику Денні ДеВіто.