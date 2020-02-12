Samsung про блокування "розумних" функцій в телевізорах: ми не можемо гарантувати роботу пристроїв в регіоні, для якого вони не були призначені

З січня 2020 року користувачі телевізорів Samsung із України, Росії та Молдови почали помічати, що у їх пристроїв зникла низка смарт-функцій. Наприклад, при спробі заходу в Інтернет через телевізор на екрані з'являвся напис This TV is not fully functional in this region. Це пов'язано з тим, що покупці, бажаючи того чи ні, купували "сіру" техніку, яка, як їм пояснили в компанії, може не підтримувати певні функції, якщо використовується не там, де повинен бути реалізований товар. Українські Новини зв'язалися з прес-службою Samsung Electronics Україна і розпитали її про ситуацію з блокуванням в українських користувачів. Скільки всього з початку року надійшло скарг про блокування телевізорів в Україні? Статистика таких звернень не ведеться, тому ми не можемо сказати точні дані. З повною версією інтерв'ю можна ознайомитись російською мовою.