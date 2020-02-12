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  • Інтерв’ю
  • Samsung про блокування "розумних" функцій в телевізорах: ми не можемо гарантувати роботу пристроїв в регіоні, для якого вони не були призначені
12 лютого 2020, середа, 13:48 3
Інтерв’ю 2020-02-12T13:48:39+02:00
Українські Новини
Samsung про блокування "розумних" функцій в телевізорах: ми не можемо гарантувати роботу пристроїв в регіоні,

Samsung про блокування "розумних" функцій в телевізорах: ми не можемо гарантувати роботу пристроїв в регіоні, для якого вони не були призначені

Телевізор Samsung.Фото:mediasat.info
Телевізор Samsung.Фото:mediasat.info

З січня 2020 року користувачі телевізорів Samsung із України, Росії та Молдови почали помічати, що у їх пристроїв зникла низка смарт-функцій. Наприклад, при спробі заходу в Інтернет через телевізор на екрані з'являвся напис This TV is not fully functional in this region.

Це пов'язано з тим, що покупці, бажаючи того чи ні, купували "сіру" техніку, яка, як їм пояснили в компанії, може не підтримувати певні функції, якщо використовується не там, де повинен бути реалізований товар.

Українські Новини зв'язалися з прес-службою Samsung Electronics Україна і розпитали її про ситуацію з блокуванням в українських користувачів.

Скільки всього з початку року надійшло скарг про блокування телевізорів в Україні?

Статистика таких звернень не ведеться, тому ми не можемо сказати точні дані.

З повною версією інтерв'ю можна ознайомитись російською мовою.

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