Samsung про блокування "розумних" функцій в телевізорах: ми не можемо гарантувати роботу пристроїв в регіоні, для якого вони не були призначені

Samsung про блокування "розумних" функцій в телевізорах: ми не можемо гарантувати роботу пристроїв в регіоні,

Українські Новини

З січня 2020 року користувачі телевізорів Samsung із України, Росії та Молдови почали помічати, що у їх пристроїв зникла низка смарт-функцій. Наприклад, при спробі заходу в Інтернет через телевізор на екрані з'являвся напис This TV is not fully functional in this region.

Це пов'язано з тим, що покупці, бажаючи того чи ні, купували "сіру" техніку, яка, як їм пояснили в компанії, може не підтримувати певні функції, якщо використовується не там, де повинен бути реалізований товар.

Українські Новини зв'язалися з прес-службою Samsung Electronics Україна і розпитали її про ситуацію з блокуванням в українських користувачів.

Скільки всього з початку року надійшло скарг про блокування телевізорів в Україні?

Статистика таких звернень не ведеться, тому ми не можемо сказати точні дані.

З повною версією інтерв'ю можна ознайомитись російською мовою.