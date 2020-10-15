Украина недосчитается $3,6 млрд, даже если выполнит условия МВФ

Бюджет Украины не получит в текущем году в общей сложности $3,6 млрд от МВФ, Всемирного банка и ЕС, даже если выполнит все условия кредитования по программе Stand-by. На этот раз причина не в правительстве и тем более не в возможных уже в ближайшее время изменениях в правлении НБУ. Причина в решениях Конституционного суда и Рады. Из-за действий этих органов результаты антикоррупционных реформ и очистки банковского сектора, которые проводились в рамках прежних программ с МВФ, могут быть практически нивелированы. Единственный позитивный сценарий, на который можно рассчитывать – договориться о работе миссии МВФ для позитивной оценки выполнения программы без выделения очередного транша. На похожий шаг МВФ уже соглашался в начале текущего года.

Вероятность получения Украиной не то, что двух, даже одного транша кредита МВФ до конца 2020 года, на сегодняшний день можно считать нулевой. Это Українським новинам подтвердили несколько высокопоставленных украинских чиновников. Следовательно, не стоит ждать и кредитных средств Всемирного банка и Европейского Cоюза, которые привязаны программе МВФ. В общей сложности Украина не получит для бюджета порядка $3,6 млрд: $1,4 млрд от МВФ, 1$ от ВБ и 1,2 евро от ЕС.

Евросоюз уже фактически заморозил макрофинансовую помощь, хотя неофициально один из собеседников агентства в правительстве признал, что это не соответствует меморандуму, подписанному еще в конце июля, через полтора месяца, после начала новой программы с МВФ.

Первый транш макрофина в 600 млн евро Украина должна была получить без всяких условий сразу после ратификации меморандума Радой. Но процесс несколько затянулся - закон о ратификации был принят лиш в конце августа, а подписан Президентом в середине сентября. Но денег так и не дали, поскольку в отношениях с МВФ на тот момент возникли некоторые проблемы. "Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи (…), но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в Киеве в конце сентября.

Маяки программы с МВФ выполняются.

Новую программу stand-by с Украиной МВФ на $5 млрд одобрил 10 июня и через пару дней был выделен первый транш кредита в $2,1 млрд. Еще два транша по $700 млн были запланированы на осень и зиму, после пересмотра программы в августе-сентябре и ноябре-декабре 2020 года. Но как всегда выполнение условий по "структурным маякам" несколько затянулось. Cейчас большая их часть уже выполнены. Осталось пара нерешенных вопросов – снятие ограничений зарплат членам Набсоветов госкомпаний и изменение устава НАК "Нефтегаз Украины".

Министр финансов Сергей Марченко на днях в интервью The Page сказал, что эти два вопроса будут решены в ближайшее время.

Как удалось уточнить, новый устав НАК уже на окончательном этапе подготовки для принятия. Что касается зарплат членов Набсоветов, то правительство, получив право самостоятельно определять их размер после изменений госбюджета 2020, намерено смягчить ограничение.

По информации агентства, рассматривается вариант, что вознаграждение может составлять 70 тыс грн, плюс 50% от остальной суммы, определенной контрактом.

Чем закончится скандал в НБУ.

Основные проблемы в сотрудничестве с МВФ находятся в сфере борьбы с коррупцией. При этом тема изменений в правлении Национального банка не входит в перечень основных факторов, тормозящих процесс переговоров, хотя и привлекла внимание МВФ. Представители кредитора отреагировали на объявление Советом НБУ выговора и недоверия заместителям главы ГБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Причина, по словам главы НБУ Кирилла Шевченко, который входит в Совет НБУ – нарушение заместителями стратегии коммуникации и принципа "единого голоса" в комментариях для СМИ. Рожкова обвинила Совет в цензуре.

После решения Совета НБУ постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман даже дал отдельный комментарий. "Обеспечение ответственности правления НБУ производиться в соответствии с основами управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались МВФ", - заявил Люнгман.

Скорее всего, представителя МВФ смутил не столько факт объявления выговора, сколько последствия. По трудовому кодексу наличие двух выговорах могут стать причиной увольнения сотрудника. Но в отношении заместителей главы НБУ эти нормы для увольнения не действуют – они изложены в законе о НБУ и в кодексе этики сотрудников НБУ, утвержденным постановлением Нацбанка в 2016 году.

Кодекса этики нет в открытом доступе, но агентству удалось уточнить, что в нем за нарушение предусмотрена дисциплинарная ответственность, вплоть до разрыва трудовых отношений. Правда, точного перечня и определения возможных взысканий в документе нет. Поэтому, в принципе, объявить выговор можно, только вот ни к каким серьезным последствиям он не приведет.

В МВФ, как и в экспертной среде, просто не совсем поняли, зачем нужно было объявлять выговор, если эта мера не ведет юридически ни к каким последствиям и обратили внимание на то, что трудовые отношения руководства Нацбанка регулируются лишь законом и кодексом этики. Заместитель главы Совета НБУ Виталий Шапран уточнил, что взыскания наложили в воспитательных целях. "Ни один Закон в Украине не запрещает Совету НБУ высказывать доверие или недоверие членам правления (…) По моему мнению, решение Совета НБУ носило сугубо воспитательный характер", - написал он в Facebook. В итоге, единственным последствием выговора стал громкий скандал, разгоревшийся в результате общения Рожковой с Шапраном в соцсетях.

В публичных коммуникаций Рожкова усмотрела в комментариях Шапрана угрозу, а он, в свою очередь, из-за реакции некоторых СМИ и экспертов на заявления Рожковой – политическое давление на Совет НБУ.

Но наверняка этот скандал скоро уляжется, поскольку уже в ближайшие дни стоит ожидать очередных кадровых решений в отношении членов правления НБУ Рожковой и Сологуба.

По информации агентства, МВФ детально проинформирован о ситуации и никаких "резких движений" со стороны кредитора ожидать нет оснований. Для МВФ не важны персоналии, а важно, чтоб политика регулятора не менялась. Этот принцип, кстати, не раз озвучивался чиновниками, как перед сменой министра финансов, так и всего правительства.

Кстати, стоит заметить, что практически в разгар этого скандала Владимир Зеленский в Лондоне на встрече с держателями украинских ценных бумаг заявил, что с момента назначения нового главы НБУ регулятор продолжает проводить взвешенную монетарную политику и Нацбанк "был и останется независимым".

Можно считать, что Зеленский таким образом фактически гарантировал, что никакого давления на Нацбанк он не допустит.

Что тормозит процесс и какой выход?

Среди основных причин, по которым пересмотр программы с МВФ пока не проводится – непонятная ситуация с работой антикоррупционных органов.

В конце августа КС признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В итоге, уволить его нельзя, а кто и как будет руководить органом точно не ясно.

Без главы осталась и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Тоже в конце августа по собственному желанию с этого поста ушел Назар Холодницкий. Комиссия, которую Рада отобрала для назначения нового руководителя САП, вызвала у международных партнеров много вопросов.

Кроме того, на завершающей стадии рассмотрения в КС вопрос о конституционности закона о Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Если будет признано нарушение Конституции, то не ясно, как быть с принятыми за 8 лет решениями ФГВФЛ, в том числе и по ПриватБанку.

В общем, на сегодняшний день существует большая угроза того, что в Украине фактически будут нивелированы основные результаты антикоррупционной реформы и очистки банковского сектора, проводимых в последние годы в рамках сотрудничества с МВФ.

Подобная ситуация, но в более легкой форме, уже возникала в начале 2019 года, когда КС отменил статью о незаконном обогащении, также принятой в рамках сотрудничества с МВФ. Тогда это фактически сорвало пересмотр кредитной программы. Но проблема через некоторое время разрешилась - статью вернули в Уголовный кодекс в новой редакции.

Сейчас ситуация выглядит куда более сложной, и собеседники агентства в органах власти сомневаются, что ее удастся решить в ближайшее время.

Единственный выход, который может быть – убедить МВФ в том, что проблемные вопросы будут решены однозначно в будущем и подтвердить это конкретными действиями. Затем - договориться о работе миссии МВФ для позитивной оценки выполнения программы без выделения очередного транша.

Похожая ситуация была в марте 2020 года, когда в МВФ после смены правительства Украины подтвердили намерение о продолжении сотрудничества по подготовке действующей сейчас программы Stend-by, несмотря на то, что не было выполнено основное предварительное условие для нее – не был принят закон о невозможности возврата национализированных банков прежним владельцам (Антиколомойский закон). Тогда заявление МВФ улучшило условия размещения евробондов. Если МВФ во второй раз пойдет на такой шаг, то это тоже поможет размещать бумаги на более выгодных условиях, а также даст возможность рассчитывать на первый транш макрофина от ЕС.

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