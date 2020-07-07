Скандал с Чурием – Нацбанк пытался обойти закон

В правлении Нацбанка пытались убедить совет НБУ, что для переназначения Олега Чурия заместителем главы правления Нацбанка не нужна спецпроверка НАПК. После отказа рассматривать вопрос по Чурию без спецпроверки, Нацбанк заявил о политических мотивах такого решения совета НБУ. Однако буквально 6 июня стало ясно, что в НБУ по-своему трактуют закон о противодействии коррупции - НАПК подтвердил, что необходимость спецпроверки для назначения заместителя главы НБУ определена ст. 56 закона.

Отказ включать 30 июня в повестку дня заседания Совета Нацбанка вопрос о назначении Олега Чурия заместителем главы правления НБУ был абсолютно обоснованым исходя их норм действующего законодательства. Это подтверждают документы, которые имеются в распоряжении Українських новин. Тогда Совет не внес этот вопрос в повестку из-за отсутствия некоторых необходимых документов для назначения. Член Совета Виталий Шапран в своем комментарии в сети Facebook уточнил, что речь идет о результатах спецпроверки данных Чурия Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

В Нацбанке сразу заявили, что весь пакет необходимых документов для назначения Чурия был подан, а отказ рассматривать этот вопрос советом НБУ имеет политический подтекст. "Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов совета НБУ, которые не поддержали это предложение", - говорилось в комментарии НБУ.

Однако буквально 6 июля оказалось, что в НБУ или сознательно лукавили или просто решили по-своему трактовать закон о предотвращении коррупции.

На этапе подготовки пакета документов для назначения Чурия совет НБУ хотел обратиться в НАЗК с просьбой провести спецпроверку, которая требуется по законодательству.Но в правлении НБУ заверяли, что такая проверка не нужна. Однако совет решил перепроверить позицию правления в самом НАЗК и 22 июня обратися в агентство с вопросом, нужна ли спецпроверка кандидата на пост заместителя главы НБУ.

Через день после этого, 24 июня, НБУ изменил внутрений приказ и пояснил, что сейчас, если заместитель главы НБУ переназначается на свою должности на следующий срок, то спецпроверку ему проходит не нужно, так как этот процесс эксвивалентен продвижению по службе. И в этом случае законодательство не требует проверку. Соответствующее письмо от Якова Смолия главе совета НБУ Богдану Данилишину пришло 25 июня.

Часть совета НБУ все-таки усомнились в возможности рассматривать вопрос о назначении Чурия заместителем главы НБУ на второй срок без спецпроверки и в итоге этот вопрос не внесли в повестку дня заседания 30 июня. В ответ в правлении заявили о политических мотивах такого шага, а на тот момент еще глава НБУ Яков Смолий для рассмотрения вопроса о назначении Чурия замом инициировал новое заседание совета. Заседание состоялось 6 июля, как просил Смолий, однако большинство членов совета воздержались назначать Чурия, поскольку на тот момент возникли новые обстоятельства.

Смолий, который подавал Чурия на назначение, 1 июня заявил о политическом давлении и подал в отставку. 3 июня он был уволен Верховной радой. Согласно закону о НБУ кандидатуры заместетелей подает действующий глава НБУ, а на момент подачи Смолий еще был главой. То есть, юридически представление на Чурия было в силе. Но большинство членов совета по каким-то соображениям воздержались от принятия решения. Можно предположить, что они решили повременить до назначения нового главы НБУ.

Однако, уже во второй половине дня 6 июля от НАПК пришле ответ, в котором подтверждается необходимость спецпроверки кандидата на пост замести теля главы НБУ согласно ст. 56 закона о предоствращении коррупции. «В отношении особы, которая претендует на должность заместителя главы НБУ, проводится специальная проверка», - делает заключение глава юридичесского управления НАПК Ярослав Любченко, основываясь на ст. 56 закона о предотвращении коррупции.

В правлении НБУ агентству не прокомментировали ситуацию. В совете НБУ сообщили, что намерены подать запрос на спецпроверку данных кандидата Чурия в НАПК. Но отсрочка решения о назначении Чурия в итоге практически никак не повиляла на работу правления НБУ и, похоже, была использована лишь как дополнительный повод для подтверждения политического давления на правление НБУ.

Ведь, согласно законодательству, Чурий, срок полномочий котрого в качестве заместителя главы НБУ заканчивается 10 июня, продолжит занимать эту должность до переназначения или до назначения нового заместителя. Причем, к нему даже не будет применяться приставка и.о. (исполняющий обязанности).