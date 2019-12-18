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  • Вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю, - Коболев
18 декабря 2019, среда, 18:41 846
Экономика 2019-12-18T19:30:02+02:00
Українські Новини
Вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю, - Коболев

Вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю, - Коболев

Анна Рудык
Андрей Коболев, Транзит газа, Газпром, Нефтегаз
Андрей Коболев
Андрей Коболев

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового договора с компанией "Газпром" (Россия) на транзит российского газа в Европу через территорию Украины до января 2020 близка к нулю.

Об этом он заявил в ходе встречи "Финальный отсчет до анбандлинга" 18 декабря, передают Українські Новини.

"Мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта до 1 января 2020 года, она еще какая-то есть, но очень и очень маленькая. В математике такая концепция - беспрерывно приближается к нулю с каждой минутой. Если этого не будет, то у нового оператора, у наблюдательного совета МГУ (ООО" Магистральные газопроводы Украины) будет чудесная возможность пройти испытание стресс-тестом", - сказал Коболев.

Как сообщали Українськi Новини, Коболев заявил, что Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам.

Также Коболев заявлял, что цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита.

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