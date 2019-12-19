Газпром готовий повернути Нафтогазу $3 млрд за рішенням стокгольмського арбітражу

Газпром готовий компенсувати Нафтогазу $ 3 млрд за рішенням стокгольмського арбітражу, але не грошима і не газом.

Безпосередньо виплачувати гроші Газпром теж не збирається. За інформацією джерел агентства, компенсація може бути отримана в результаті примусового стягнення заарештованих активів компанії, чому Газпром перешкоджати не буде. Такий варіант буде обговорюватися на двосторонніх переговорах у Берліні, 19 грудня. Якщо питання по 3 млрд буде узгоджено, то зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року можна буде уникнути.

Двосторонні переговори з газових питань, які поновилися між Україною і Росією в кінці листопада, найближчим часом можуть дати відчутний результат.

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