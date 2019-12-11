Поставки газа в Европу через Украину могут прекратиться: нет контракта - нет транзита

Если до 1 января 2020 года "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" не заключат новый транзитный контракт, то поставки газа из РФ в Европу через Украину будут невозможны. Об этом говорит не только руководство "Нефтегаза", но и собеседники Українських новин, имеющий опыт разрешения проблем с транзитом российского газа. Если Россия без контракта все-таки будет подавать Украине газ для транзита, то он будет оформляться как товар "неопределенного собственника" и храниться в ПХГ до разрешения ситуации с участием мирового посредника. Но это юридически - а фактически, поставляемый газ, скорее всего, будет использован Украиной для текущих потребностей по системе замещения.

Киев и Москва до сих пор не договорились об условиях транзита газа через Украину в страны Европы с 2020 года. Действующий транзитный контракт от 2009 года между НАК "Нефтегаз Украины" и ПАО "Газпром" завершается 31 декабря. Встреча в Париже президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина при участии представителей руководства "Нефтегаза", "Газпрома" и профильных министров, прошедшая 9 декабря, не принесла результатов.

"Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители", - заявил Зеленский, комментируя итоги встречи.

Он подтвердил, что обсуждение газовой темы в двустороннем формате в первой декаде декабря были безрезультатны. "Несколько сложных встреч были принципиально без ответа", - отметил Президент.

Однако, Зеленский сказал, что компромисс возможен. "Действительно, не говорится уже о контракте на один год - сняли с обсуждения… То есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем мне так кажется по середине".

Когда может быть достигнут компромисс пока не ясно. Министр энергетики Алексей Оржель не согласился комментировать эту тему Українським Новинам.

Вместе с тем, введение в действие газопровода "Северный поток -2", который Россия планирует запустить в середине 2020 года, может затянуться на более долгий срок, поскольку США в ближайшее время собирается ввести санкции в отношении компаний, которые поставляют суда и технику для строительства морской части газопровода.

Если контракт на транзит газа не будет подписан до конца 2019 года, то Украина может столкнуться с ситуацией, когда "Газпром" с января 2020 года все равно будет подавать газ на Европу, выполняя заявки своих потребителей. Глава НАК Андрей Коболев считает, что в таком случае транзит будет невозможен. "Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют при отсутствии контракта на транспортировку газа, особенно когда транспортировка происходит в границах разных границ (государств, - ред.), транспортировать газ и не иметь контракт. Это в уголовном праве имеет очень банальные дефиниции, например, как контрабанда или что-то незаконное, что происходит за пределами стандартного регулирования", - заявил Коболев. Но он считает, что "Газпром" все-таки не будет подавать газ для транзита, поскольку в таком случае российская компания получит экономическую выгоду – цена российского газа, накопленного в хранилищах ЕС, а это более 11 млрд кубов – почти в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне, на рынке вырастет. "Газпром находится в сложном экономическом состоянии. Их представители уже официально говорят, что они не могут финансировать внутренние поставки газа из-за недостаточных доходов от экспорта. И повышение цен в экспортном формате путем искусственного кризиса – это один из вариантов, который, по мнению многих аналитиков, Газпром может применить", - отметил глава "Нефтегаза". При этом НАК тоже будет иметь финансовый интерес от повышения рыночных цен – компания сможет дороже продавать свои запасы газа.

Если Газпром все-таки будет подавать газ на транзит без контракта, то не выполнять эту услугу не помешает даже статья N7(6) Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая обязывает стороны, находящиеся в споре по вопросам транзита, прерывать или сокращать этот транзит. Собеседник агентства, имеющий опыт разрешения проблем с транзитом российского газа и пожелавший, чтоб его фамилия не называлась, заверил, что ст. N7 договора к возможной ситуации с января 2020 года не может быть применима. "Россия еще в 2018 году вышла из этого договора. Учитывая это, никакого спора, при котором нужно действовать по Договору между нами быть не может. А если говорить о Европе, то у нас и ними нет отношений по транзиту. Мы эту услугу предоставляем России", - отметил собеседник. Кстати, ни в 2006, ни в 2009 годах в периоды газового кризиса для разрешения ситуаций никто не применял напрямую ст. 7 ДЭХ.

Газ для транзита при отсутствии контракта фактически будет идти без всяких документов, подтверждающих назначение товара - его нельзя будет ни учесть, ни передать конечному потребителю на границе. "Если газ будут подавать без контракта, то главный вопрос будет уже не в нормах международного права, а в том, какую позицию займет Евросоюз. Если они, к примеру, захотят получать газ, то создадут ситуацию полного беззакония", - отметил собеседник.

Оптимальным вариантом в этой ситуации будет хранение газа в Украине как товара неопределенного собственника. Такой вариант Коболев считает единственно возможным.

"Я думаю, что единственный вариант, который будет у нового оператора – закачать этот газ в хранилища под условным тегом - газ неопределенного собственника, а потом разбираться. Он (газ) не будет украден или, как говорят, отобран – он просто будет временно хранится на территории Украины, пока не будет определен его правовой режим", - сказал глава НАК.

Собеседник агентства подтвердил, что именно такой вариант и может быть применим в случае необходимости. Но перед этим украинской стороне нужно будет запустить "механизм раннего предупреждения" в соответствии с соглашением об ассоциации и начать диалог с европейской стороной для согласования действий на случай невозможности транзита. Чтобы упредить возможные недоразумения с европейской стороной. Газ "неопределенного собственника" будет храниться в хранилищах Украины до тех пор, пока стороны при участии назначенного "мирового посредника" не определят алгоритм дальнейших действий. Причем, наверняка Украина применит систему замещения. То есть, для текущих потребностей Украина будет использовать газ, заходящий со стороны России, а не отбирать из хранилищ. Собственный газ Украина будет просто переоформляться как товар "неопределенного собственника".