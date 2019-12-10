подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 декабря 2019, вторник, 10:15 392
Америка 2019-12-10T10:15:51+02:00
Українські Новини
США заложили в оборонный бюджет санкции против "Северного потока-2"

США заложили в оборонный бюджет санкции против "Северного потока-2"

Надежда Комендантова
Северный поток-2, Санкции, США, оборонный бюджет
Северный поток-2. Фото: rt.com
Северный поток-2. Фото: rt.com

В то время, как Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2", Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт комитета по вооруженным делам Сената.

"С целью обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предусматривает введение санкций в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Также в нем сказано о необходимости запретить поставки Турции самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"В ближайшие дни Конгресс примет, и президент подпишет целевые санкции, которые будут делать именно это, штрафовать компании, которые участвуют в установлении трубопровода", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Круз считает, что американские санкции могут на более чем год задержать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" или даже вообще остановить его строительство.

Поскольку Россия сама не может строить такие трубопроводы, санкции затронут преимущественно международные специализированные компании, которые затем будут не допущены к любому бизнесу США.

Прежде всего это швейцарская компания Allseas, которая прокладывает подводные трубы и глубоководные кабели по всему миру. Но также немецкие компании, которые работают с "Газпромом", такие как "Uniper", которая финансово участвует в проекте.

Как сообщали Українські Новини, "Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании.

Также суд в Германии отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2".

 

Больше новостей о: Северный поток-2 Санкции США оборонный бюджет

Архив
Новости
Украинская сторона СЦКК зафиксировала боевиков на участке разведения 11:18
Сайт "Миротворец" закрывает все серверы центра 11:18
НБУ изменил порядок использования банковских карточек и приложений 10:47
Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины 10:47
На Банковой протестующие свернули палаточный городок 10:19
больше новостей
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok