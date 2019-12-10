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10 декабря 2019, вторник, 02:40 97
Президент 2019-12-10T02:48:25+02:00
Українські Новини
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа

Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа

Татьяна Зотова
Владимир Зеленский, переговоры по газу, Транзит газа
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский исключает заключение нового контракта по транзиту газа через территорию Украины в Европу на один год и рассчитывает на долгосрочное соглашение. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

По словам Зеленского, в ходе двусторонних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, очень много времени было уделено вопросу транзита газа.

"Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа. Действительно, не говорится уже о контракте на один год - сняли с обсуждения, то есть на сколько-то лет, я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе - это 10 лет, то есть очень сложно когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем мне так кажется по середине, мы обговаривали вопросы решения Трибунала по возвращению средств, мне кажется мы сняли вопрос по поводу 3 млрд, которые мы выиграли, наша позиция проста - мы готовы взять газом", - сказал Зеленский.

Некоторые детали возможного компромисса по газу читайте в материале "Зеленский ждет результат газовых переговоров с РФ через неделю".

Как сообщали Українськi Новини, по результатом двусторонних переговоров Зеленский отметил, что вопрос заключения нового договора на транзит газа разблокирован.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.

6 декабря "Нефтегаз Украины" провела технические консультации с российской стороной по транзиту газа с 1 января 2020 года через территорию Украины в Европу.

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