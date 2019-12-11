Поставки газу в Європу через Україну можуть припинитися: немає контракту - немає транзиту

Якщо до 1 січня 2020 року "Газпром" і "Оператор ГТС України" не укладуть новий транзитний контракт, то поставки газу з РФ до Європи через Україну будуть неможливі. Про це говорить не тільки керівництво "Нафтогазу", але і співрозмовники Українських Новин, що має досвід вирішення проблем з транзитом російського газу. Якщо Росія без контракту все-таки буде подавати Україні газ для транзиту, то він буде оформлятися як товар "невизначеного власника" і зберігатися в ПСГ до вирішення ситуації з участю світового посередника. Але це юридично - а фактично, що поставляється газ, швидше за все, буде використаний Україною для поточних потреб за системою заміщення.

Київ і Москва досі не домовилися про умови транзиту газу через Україну в країни Європи з 2020 року. Чинний транзитний контракт від 2009 року між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" завершується 31 грудня. Зустріч в Парижі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участю представників керівництва "Нафтогазу", "Газпрому" і профільних міністрів, що пройшла 9 грудня не принесла результатів.

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