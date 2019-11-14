Зеленский пошел навстречу МВФ по Привату - миссия вернулась в Киев

Президенту Владимиру Зеленскому все-таки пришлось сделать заявление, которого от него ждал Международный валютный фонд, чтобы предметно продолжить переговоры в Украине по новой кредитной программе. 9 ноября он пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся банков и национализированного Приватбанка. И уже с 14 ноября миссия начинает работу в Киеве. Чтоб МВФ утвердил новую программу и выделил первые кредитный транш до конца текущего года необходимо будет в течение месяца выполнить обязательные условия - принять госбюджет на 2020 год и изменить закон о Фонде гарантирования вкладов. Но таким образом, чтобы никоим образом бывшие владельцы Приватбанка не смогли получить компенсацию. Но если процесс затянется, то для страны это не будет особо критично - валютных резервов хватает для того, чтобы безболезненно справиться с выплатами по долгам, по меньшей мере, до середины следующего года.

Миссия Международного валютного фонда с 14 ноября начинает работу в Украине. В течение двух недель в Киеве с представителями правительства, Нацбанка и Офиса Президента будут обсуждаться условия предоставления кредита по трехлетней программе stand-by, по которой Украина надеется получить порядка $5 млрд.

Это уже второй приезд миссии для обсуждения этого вопроса. Первый раз эксперты МВФ приезжали в середине сентября, однако никакого результата в течение двухнедельной работы достигнуто не было. Не был подготовлен даже проект меморандума о сотрудничестве. "Были наработки и со стороны Украины и со стороны МВФ, но в один документ они не были сведены", - сообщил агентству источник, знакомый с результатами переговоров.

Тогда, накануне приезда миссии премьер-министр Алексей Гончарук заявил о надежде, что по итогу работы экспертов МВФ будет подготовлен staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества. Однако другие заявления премьера вызвали серьезные опасения у МВФ, что и не позволило достичь существенного результата.

Гончарук сообщил о желании Киева достичь компромисс с бывшими владельцами национализированого в конце 2016 года ПРиватбанка. При чем, он уточнил, что не правительство ведет переговоры с бывшими собственниками. Из этого следует, что темой занимается именно Президент, хотя это компетенция правительства и Национального банка. Он также сказал, что проект госбюджета на 2020 год, поданный в парламент 15 сентября, будет пересмотрен. "Фактически эти два заявления и отправили миссию обратно в Вашингтон", - сказал собеседник агентства.

Кроме опасения по поводу "отката" ситуации по Приватбанку МВФ высказал некоторые замечания к проекту госбюджета, большинство из которых уже учтены в подготовленном правительством документе для второго чтения. "Можно считать, что проект бюджета согласован с МВФ. Во всяком случае, ключевые параметры - почти все", - сказал собеседник.

Вопросы N1 для МВФ

Однако, ни принятие бюджета Радой, возможно уже в четверг, 14 ноября, ни поддержка в первом чтении закона о рынке земли не являются на данном этапе вопросами первостепенной важности для предоставления новой программы МВФ.

Новый кредит Украине сможет получить лишь при условии четких гарантий того, что бывшие владельцы Приватбанка не получат никакой компенсации за национализированный банк. Еще одно условие - активизация работы по компенсации за счет бывших акционеров, средств, которые были утеряны государством в банках, признанных неплатежеспособными. "Основные моменты - это Приват, и МВФ хочет, чтоб мы вернули деньги, потраченные и потерянные государством", - отметил собеседник.

В МВФ ждали позицию по поводу возможного развития ситуации с Приватом и возвратом средств неплатежеспособных банков лично от Президента Владимира Зеленского, после чего мог быть продолжен предметный диалог. Следующий визит миссии в Киев был назначен предварительно на 12 ноября.

23 октября пресс-служба Президента по итогу встречи главы ОП Андрея Богдана и его заместителей Юлии Ковалив и Андрея Смирнова выпустил релиз, в котором говорилось следующее: "Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственной Приватбанка бывшим акционерам".

Такой вариант МВФ не удовлетворил. Во-первых, о возврате банка бывший акционер Игорь Коломойский речи не вел - он заявлял о компенсации в размере $2 млрд. Во-вторых ожидалась позиция именно самого Президента, а не сотрудников его офиса. В итоге, МВФ не подтверждал дату приезда миссии 12 ноября. Алексей Гончарук подтвердил, что вопрос с приездом миссии открыт. "Я дат точно не знаю. Коллеги когда купят билеты - они обязательно сообщат", - сказал он 6 ноября.

Но 9 ноября появилось сообщение от офиса Президента, которое изменило ситуацию. В самом конце релиза по поводу подписания Указа "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" был абзац, с комментарием самого Зеленского. "Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализацию государственных банков из-за недобросовестных заемщиков", - сказал Владимир Зеленский.

Источники Українських Новин не исключили, что после такого заявления миссия МВФ может приехать в Киев уже на текущей неделе. Это предположение подтвердилось через пару дней. Во вторник, 12 ноября постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что визит миссии назначен на 14 ноября.

Подозрения Писаруку не изменили планы МВФ

Некоторые наблюдатели высказывали мнение, что задержание председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука 11 ноября может сорвать переговоры. Писарук, который в 2014-2015 годах был заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор подозревается сговоре с бывшим владельцем VAB Банка Олегом Бахматюком при выдаче банку в 2014 году стабилизационного кредита в $1,2 млрд под залог имущества, стоимость которого была завышена. Однако в МВФ, где Писарук после этого почти 3 года работал старшим банкиром, никакой реакции пока не последовало. "Посмотрим, как МВФ отреагирует на это задержание и вообще на процесс. Хотя, они сами просили активизировать работу по возврату денег. Вот активизация и началась. Другой вопрос, почему именно с VAB Банка?", - отметил в разговоре с агентством представитель банковского рынка, не пожелавший, чтоб его фамилию называли. Он предположил, что в ближайшее время подобные процессы могут быть и по другим банкам. "С одной стороны МВФ требует возврата денег, с другой - будет защищать тех, из-за которых эти бюджетные деньги были потрачены? Это будет очень странно выглядеть", - заявил другой представитель финансового сектора на условиях анонимности.

Гарантии по Приватбанку

Относительно Приватбанка, МВФ настаивает, чтоб в законе о Фонде гарантирования вкладов были более жесткие условия по запрету бывшим владельцам банка требовать от инвестора возмещения любых убытков, понесенных в результате приобретения инвестором акций банка даже по решению суда. Проще говоря, чтоб ни при каких условиях, никоим образом бывшие владельцы Привата не смогли получить никакой компенсации. По информации агентства, пока окончательная формулировка изменений в закон не составлена, но корректировка закона о ФГВФЛ предусмотрена - это подтверждает список приоритетных для принятия Радой до конца года документов - (см фото ниже) п.3 - Управление и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) (ранее законопроект № 6273). Закон направлен на улучшение управления ФГВФЛ, а также на увеличение эффективности санации и продажи активов неплатёжеспособных банков. Новый законопроект готовится и должен быть внесён в Верховную Раду в ближайшее время.

Ждать снижения цены газа населению не стоит

Еще один вопрос, который будет в центре внимания переговоров с МВФ - цена газа. Наверняка новым условием программы будет отмена спецобязательств, по которым НАК "Нефтегаз Украины" сейчас поставляет газ для нужд бытовых потребителей. В итоге будет действовать рыночная цена - такая, по которой газ будет продаваться промышленным потребителям.

При этом, по словам министра энергетики Алексея Оржеля, не стоит ждать какого-либо снижения цены газа, даже если возобновятся его поставки из России по более низкой цене. Во всяком случае, это следует из заявления министра, сделанного в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. "Если даже будут прямые поставки и потенциально будет меньшая цена, я лично как министр буду исключать эту скидку с рынка, для того, чтоб у нас опять не было диспропорции на рынке. У нас должна заходить рыночная цена для того, чтоб мы могли обеспечить и увеличение собственной добычи, и чтоб у нас была конкурентная позиция. А эти деньги, если потенциально будет скидка, надо забирать в бюджет и использовать их на развитие - на развитие газотранспортной системы, или, к примеру, нужны деньги на субсидии - мы будем сокращать за счет этого субсидии для украинцев. Давать диспропорцию на рынке совершенно неправильно. Мы в этих диспропорциях прожили больше 20 лет и родили что родил", - сказал он. Сам Оржель проигнорировал просьбу Українських Новин уточнить свое заявление.

Заключение программы с МВФ до конца года не критично

В запасе для переговоров и выполнения предварительных условий МВФ для заключения новой программы и получения первого транша еще в текущем году есть месяц. Наверняка предварительным условием, кроме принятия госбюджета, станет и изменение закона о ФГВФЛ. Все должно быть сделано до 10-11 декабря, чтоб Совет директоров фонда смог за 2 недели проанализировать меморандум и утвердить его на собрании до 25 декабря - дня, когда начинаются рождественские каникулы. В противном случае, вопрос о предоставлении программы перенесется в лучшем случае на середину января 2020 года. Однако это для Украины не критично. В первом квартале 2020 года из общей суммы выплат в год по госдолгу в $6,8 млрд нужно будет вернуть лишь $1,3. Учитывая резервы НБУ в $21 млрд из которых чистые - почти $12 млрд, выплаты можно будет провести безболезненно. Во втором квартале также выплаты не большие - $1,6 млрд, а вот в 3-м квартале сумма уже почти в два раза больше - $3,6 млрд