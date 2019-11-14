Зеленський пішов назустріч МВФ по Привату - місія повернулася в Київ

Президенту Володимиру Зеленському все-таки довелося зробити заяву, якої від нього чекав Міжнародний валютний фонд, щоб предметно продовжити переговори в Україні за новою кредитною програмою. 9 листопада він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих банків і націоналізованого Приватбанку. І вже з 14 листопада місія починає роботу в Києві. Щоб МВФ затвердив нову програму і виділив перші кредитний транш до кінця поточного року необхідно буде протягом місяця виконати обов'язкові умови - прийняти держбюджет на 2020 рік і змінити закон про Фонд гарантування вкладів. Але таким чином, щоб жодним чином колишні власники Приватбанку не змогли отримати компенсацію. Але якщо процес затягнеться, то для країни це не буде особливо критично - валютних резервів вистачає для того, щоб безболісно впоратися з виплатами по боргах, щонайменше, до середини наступного года.

Міссія Міжнародного валютного фонду з 14 листопада розпочинає роботу в Україні. Протягом двох тижнів в Києві з представниками уряду, Нацбанку і Офісу Президента будуть обговорюватися умови надання кредиту за трирічною програмою stand-by, за якою Україна сподівається отримати близько $5 млрд.

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