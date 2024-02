Поделиться:













Режиссер Сэм Мендес, известный по фильму "Красота по-американски" и нескольким частям "бондианы" создаст четыре фильма о группе The Beatles. Каждый из четырех фильмов будет создан от имени одного из участников группы - Пола Маккартни, Ринго Старра, Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Об этом сообщает Deadline.

Все четыре истории будут взаимосвязаны и будут представлять взгляд каждого участника группы. За съемки отвечают компании Sony Pictures и Sir Sam's Neal Street Productions. Премьера фильма запланирована на 2027 год.

Сам Мендес сказал, что для него "большая честь рассказывать историю величайшей рок-группы всех времен". Он добавил, что ему "очень интересно бросить вызов представлениям о том, что такое поход в кино". Однако пока неизвестно, выйдут ли все четыре фильма одновременно или по очереди.

Как сообщали Українські Новини, на официальном канале The Beatles вышла незаконченная песня Джона Леннона Now And Then, релиз которой сайт группы анонсировал в конце октября.

Тем временем бас-гитара, которую окрестили самой важной бас-гитарой в истории за ее роль в записи многочисленных хитов Beatles, была украдена у музыканта в 1972 году, была возвращена Маккартни.