Режисер Сем Мендес, відомий по фільму "Краса по-американськи" та кільком частинам "бондіани" створить чотири фільми про гурт The Beatles. Кожен з чотирьох фільмів буде створений від імені одного з учасників гурту — Пола Маккартні, Рінго Старра, Джона Леннона і Джорджа Гаррісона.

Про це повідомляє Deadline.

Всі чотири історії будуть взаємопов'язані та представлятимуть погляд кожного учасника гурту. За зйомки відповідають компанії Sony Pictures та Sir Sam's Neal Street Productions. Прем'єра фільму запланована на 2027 рік.

Сам Мендес сказав, що для нього "велика честь розповідати історію найбільшого рок-гурту всіх часів". Він додав, що йому "дуже цікаво кинути виклик уявленням про те, що таке похід у кіно". Проте поки невідомо, чи вийдуть всі чотири фільми одночасно, чи по черзі.

Як повідомляли Українські Новини, на офіційному каналі The Beatles вийшла незакінчена пісня Джона Леннона Now And Then, реліз якої сайт гурту анонсував наприкінці жовтня.

Тим часом бас-гітара, яку охрестили найважливішою бас-гітарою в історії за її роль у записі численних хітів Beatles, була вкрадена у музиканта в 1972 році, була повернута Маккартні.