Бас-гітара, яку охрестили найважливішою бас-гітарою в історії за її роль у записі численних хітів Beatles, була вкрадена у музиканта в 1972 році, а минулого тижня була повернута Маккартні. Про це повідомляє офіційний сайт музиканта.

Проєкт The Lost Bass розпочав роботу у 2018 році. Тоді організатори закликали шукати інформацію про "найважливіший бас в історії" — гітару Höfner 500/1, яку музикант придбав у 1961 році за $38 доларів у Гамбурзі.

Саме цю гітару можна почути у піснях Love Me Do, She Loves You і Twist and Shout.

Пол Маккартні з гитарою Höfner 500/1. Фото: Марк та Коллін Хейворд/Redferns

Інструмент зник у січні 1969 року, коли The Beatles перебували в Лондоні. Тепер, згідно з повідомленням проєкту, гітару вдалося повернути.

"Бас-гітара Пола Höfner 500/1 1961 року випуску, яка була вкрадена в 1972 році, була повернута. Гітара була автентифікована Höfner, і Пол неймовірно вдячний усім причетним", - йдеться в повідомленні на сайті Маккартні.

