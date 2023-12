Сервис HowLongToBeat, специализирующийся на публикации данных о времени, которое игроки тратят на прохождение видеоигр, сделал подборку игр, которые геймеры в этом году чаще всего откладывали на потом. Свой топ-10 сервис опубликовал в X (Twitter).

Звание игры, которую чаще всего игроки добавляли в бэклог, стала RPG от студии Larian Брама Балдура 3 (Baldur's Gate 3), которая, помимо прочего, недавно была признана игрой года.

На втором место идет приключенческая игра в жанре фэнтези The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Замыкает тройку игр, которые в этом году чаще всего откладывали на потом, ролевая игра, события которой происходят в мире Гарри Поттера - Hogwarts Legacy.

Полная версия первой десятки по версии HowLongToBeat выглядит следующим образом:

🎮 Baldur's Gate 3

🎮 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

🎮 Hogwarts Legacy

🎮 Resident Evil 4

🎮 Starfield

🎮 Hi-Fi RUSH

🎮 Final Fantasy XVI

🎮 Dead Space

🎮 Star Wars Jedi: Surivor

🎮 Sea of Stars

Стоит отметить, что авторы списка не раскрыли данные о том, сколько игроков решили завершить ту или иную игру позже.

Как сообщалось ранее, Google показал, какие игры чаще всего в мире гуглили в 2023 году.