Google поделился ежегодным топом поисковых запросов по различным темам, среди которых есть и видеоигры.

Среди игр мировым лидером по количеству запросов стала Hogwarts Legacy - самый продаваемый тайтл 2023 года, который почти не выходит из чартов продаж.

Игрой больше всего интересовались в Германии, Норвегии и Великобритании. На втором месте оказалась The Last of Us, но не исключено, что это произошло частично из-за одноименного сериала. Хотя в итогах Google есть и отдельный топ для шоу, и там проект HBO также упоминается.

Примечательно, что Baldur's Gate 3, которую признали игрой года на The Game Awards 2023, не попала в топ-5.

Также в десятку попала российская игра Atomic Heart, но, если смотреть в разрезе регионов, то за пределами России интерес к игре был минимален.

При этом в топ-10 не вошли такие крупные релизы как Marvel's Spider-Man 2 и The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom.

Но в десятку лучших попал "выживач" Sons of the Forest.

Топ-10 игр по количеству поисковых запросов выглядит следующим образом:

🎮Hogwarts Legacy

🎮The Last of Us

🎮Connections

🎮Battlegrounds Mobile India

🎮Starfield

🎮Baldur's Gate 3

🎮Suika Game

🎮Diablo IV

🎮Atomic Heart

🎮Sons of the Forest

Также в Google сообщили какие фильмы украинцы гуглили чаще всего: среди десяти самых популярных оказался даже один российский мультфильм.